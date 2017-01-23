欧元债市：意大利公债收益率触及六周高点，德债收益率跌幅居前

“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。

意大利10年期债券收益率 上升1个基点至六周高点2.04%，这令其与德国公债收益率之差扩大至170个基点，为去年12月初以来的最阔水平。

德国10年期公债收益率 跌2个基点至0.34%，维持在上周初触及的一个月高点0.36%的下方。其它欧元区公债收益率多数录得类似跌幅。

欧元区债市普遍获得支持，此前特朗普周五的就职演说充满贸易保护主义论调，令预测特朗普关于减税和扩大财政的承诺引发的对于美国经济前景的乐观看法受到冲击。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]