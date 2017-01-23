欧元债市：意大利公债收益率触及六周高点，德债收益率跌幅居前

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。
意大利10年期债券收益率 上升1个基点至六周高点2.04%，这令其与德国公债收益率之差扩大至170个基点，为去年12月初以来的最阔水平。
德国10年期公债收益率 跌2个基点至0.34%，维持在上周初触及的一个月高点0.36%的下方。其它欧元区公债收益率多数录得类似跌幅。
欧元区债市普遍获得支持，此前特朗普周五的就职演说充满贸易保护主义论调，令预测特朗普关于减税和扩大财政的承诺引发的对于美国经济前景的乐观看法受到冲击。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/侯雪苹；审校 孙茉莉)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
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