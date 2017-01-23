中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
中国政府网周一刊登的规划称，凡是法律法规未明确禁入的行业和领域，都允许各类市场主体进入。凡是已向外资开放或承诺开放的领域，都向国内民间资本放开。凡是影响民间资本公平进入和竞争的不合理障碍，都予以取消。
“以深化商事制度改革为突破口，围绕营造良好的市场准入环境、市场竞争环境和市场消费环境。”规划明确。
规划要求，破除民间投资进入电力、电信、交通、油气、市政公用、养老、医疗、教育等领域的不合理限制和隐性壁垒，取消对民间资本单独设置的附加条件和歧视性条款，保障民间资本的合法权益。
规划并称，将建立完善市场准入负面清单制度，对关系人民群众生命财产安全、国家安全、公共安全、生态环境安全等领域，明确市场准入的质量安全、环境和技术等标准，明确市场准入领域和规则。
规划并指出，对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式，逐步减少限制外资进入的领域，培育和扩大国际合作新优势。健全完善相关领域的国家安全审查制度。
规划并要求，对民间投资进入自然资源开发、环境保护、能源、交通、市政公用事业等领域，除法律法规有明确规定的外，取消最低注册资本、股东结构、股份比例等限制。（完）
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