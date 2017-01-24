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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：春节资金需求显现短率稳中透升，短票和RP利率走扬

* 春节资金需求显现，短率稳中透升
    * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43%
    * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬
    * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬

     记者 罗两莎
    路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关
进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续
出笼，部分行库略为拉升利率。
    
    他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动
性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利
率。
    
    〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率
。〞一大型票券商资调人员说。
    
    一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都
是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。
    
    一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开的比较高，跨年利率拉升至0.43%。
    
    〞虽然剩没几天，缺口也不大，还是要小心，钱先安排好再说。〞前述大型票券资调人
员说。
          
 本地时间 17:32                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        31.431                  31.533
 台湾加权股价指数<.TWII           9,424.05                9,331.46
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                  0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.250%            0.173-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.171-0.400%            0.173-0.350%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.450             0.173-0.420%
     --三周拆款利率区间         0.370-0.450%            0.200-0.420%
                                                     
    
    **短票利率走扬**
    
    短票方面，票券商指出，今天市场资金明显趋于紧俏，利率随之走扬，部分银行跨农历
年利率甚至开高到0.45%。
    
    他们表示，今天一大早大家都感受到资金变紧了，并把利率往上拉，尽管缺口不大，但
距离农历春节长假仅剩四个交易日，大家都不敢掉以轻心。
    
    〞今天比较紧一点，情况不太美好，缺口不大，但还是有一点危险。〞一大型票券商交
易员说。    
    
    今日落点在农历年前的自保短票利率承作利率在0.33%，上日则在0.30-0.33%；而跨农
历年的自保短票利率承作利率主要在0.38-0.44%，少数在0.45%，上日则在0.38-0.40%。
       
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.395%，区间在0.34-0.42%，
成交量为182.76亿台币；前日加权平均利率在0.382%，区间在0.27-0.42%，成交金额95.57
亿台币。
    
    在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.397%，利率区间在    0.29-0
.43%，成交量为100.75亿台币；前日加权平均利率在0.397%，区间在0.38-0.48%，成交金额
59.82亿台币。  
        
     台湾央行周一发行4,011亿台币定存单，发行余额增7亿台币。
    
    本周到期央行定存单总计9,047亿台币；余日分别为周二2,070亿、周三1,234.50及周四
1,738.50亿。   
       
    拆款中心资料 显示，周一银行超额准备为139亿台币，累计超额准备为9,821亿台
币、加计前期1%的超额准备1兆1,495亿台币。
    
          　      
    **RP利率上扬**
        
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，受到多档国际债交割影响，今天市场资金
趋紧，投信和寿险基金赎回进一步增多，银行体系资金偏紧，带动利率走高。
    
    〞利率有上来一点点，有人可能会要更高的利率，情况有点凶险。〞一大型证券商交易
员说。
    
    而在票券商方面，交易员称，今天投信公司普遍回钱，资金略偏紧，利率跟着走扬。
    
    〞资金好像有点紧喔，缺口要靠拆款补强。〞一大型票券商交易员说。    
    
    今天发行的债有：财政部发行五年期公债共250亿台币、凯基银行发行30年期公司债金
额2亿美元、Natixis发行30年期美元计价债券共1.45亿美元、Natixis发行30年期美元计价
债券4.88亿美元、National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券共1.97亿
美元、Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券5.50
亿美元；及Santander International Products, PLC发行30年期美元计价债券4亿美元。

    明日交割的债券则有：财政部将发行91天期国库券，金额300亿台币、中国输出入银行
发行金融债券40亿台币、法商东方汇理银行发行15年期美元计价金融债共4.42亿美元、台北
富邦银行发行30年期美元计价金融债2亿美元、台北富邦银行发行30年期美债计价金融债2亿
美元、BBVA Global Markets B.V.发行30年期债券0.65亿美元、The Bank of Tokyo-Mitsub
ishi UFJ, Ltd.发行30年期债券3.03亿美元 、DBS Bank Ltd 发行30年期金融债，金额7,50
0万美元、Lloyds Bank PLC发行30年期金融债，金额2.6亿美元；及Kommunalbanken AS发行
30年期债，金额3亿美元。
       
    今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.33%，上日则在0.32%；公司债附
买回利率落在0.43%，上日则在0.42%；跨农历年后公债主要成交在0.35-0.37%，上日则在0.
35%；公司债主要落在0.45-0.47%，上日在0.44-0.45%。
       
    票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.28-0.30%，上
日在0.23-0.27%；而跨农历年后公债参考利率在0.30%，上日在0.30-0.33%；公司债利率主
要成交在0.32-0.35%，上日亦同。(完)  

 (审校 杨淑祯)
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