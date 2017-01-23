国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录

路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。

周五公布的海关数据显示，中国12月柴油出口较上年同期飙升81.4%至178万吨，创下纪录最高月度水平。

这与柴油产出创纪录相符合，中国国家统计局数据显示12月中国柴油产量增长0.6%至1,527万吨。

据海关总署的数据，中国向孟加拉出口了近57万吨柴油，向香港出口了约36万吨柴油，向新加坡出口了近22万吨柴油。

数据还显示，中国向美国出口了9.25万吨柴油。

一位北亚的交易商称，新加坡库存的大部分是较低含硫量的10ppm柴油。

该交易商称，含硫500ppm和0.1%的柴油供给紧张，印尼、孟加拉、斯里兰卡和埃及的需求旺盛。

交易商称，印度Essar Oil可能以每桶较中东报价升水0.50美元的价格，向维多出售6万吨船期为2月9-14日的航煤，不过未能获得证实。

东燃通用石油周一称，已经将位于日本西部和歌山的炼厂日产量降到最低水平每日13.2万桶，该公司生产润滑油的工厂周日曾发生火灾。

新加坡现货市场上有四笔柴油交易达成，没有航煤交易。

兴隆以每桶较新加坡2月7-13日平均报价贴水0.10美元的价格，向壳牌出售15万桶船期为2月7-11日的含硫500ppm柴油。

兴隆以每桶较新加坡2月7-13日平均报价贴水0.20美元的价格，向壳牌出售15万桶船期为2月7-11日的含硫500ppm柴油。

永顺油品以每桶较新加坡2月16-22日平均报价贴水0.20美元的价格，向维多出售15万桶船期为2月18-22日的含硫500ppm柴油。

壳牌以每桶较新加坡2月10-16日平均报价贴水0.30美元的价格，从兴隆购入16.8万桶船期为2月12-16日的含硫500ppm柴油。(完)

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