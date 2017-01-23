东南亚股市：新加坡股市触逾14个月高位，菲律宾股市收在三个月新高

路透1月23日 - 新加坡股市周一触及逾14个月高位，之前该国公布了鼓舞人心的消费者 物价数据，菲律宾股市则收在三个月最高，得益于正面的经济信心。 新加坡股市收高0.5%，创下2015年11月来最高收位。新加坡公布12月整体消费者物价指 数(CPI)较上年同期上涨，为逾两年来首见上涨。 钻井机制造商Sembcorp Industries 一度上涨3.2%并触及10个月高位。云顶 新加坡 则飙升逾2%。 菲律宾股市收高近2%。在菲律宾与中国达成37亿美元的协议之后，市场人气乐观。该协 议涉及30个项目，目的是减少贫困。 “在对经济看法方面，投资者的看法更加理性，而且基础设施投资增加计划、对企业调 降税收限制、与中国的协议再加上来自中国和日本的投资增加，整体上都增强了对本届政府 的乐观看法，”Eagle Equities的Richard Llaneda表示。 SM Investments 一度跳升5.4%，触及逾五个月收盘高位。 马来西亚股市收高0.4%，知名分析师Dorab Mistry预测棕榈油价格到6月或7月底时将下 跌近25%，也未能影响大盘。 森那美 上涨2.1%，收在近15个月高位。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 363.22 3.09 +0.86 +3.90 349.57 新加坡 3025.48 14.40 +0.48 +5.02 2880.76 马来西亚 1671.31 6.42 +0.39 +1.80 1641.73 泰国 1570.79 7.80 +0.50 +1.80 1542.94 印尼 5250.97 -3.34 -0.06 -0.86 5296.71 菲律宾 7374.35 141.69 +1.96 +7.80 6840.64 越南 687.15 0.89 +0.13 +3.35 664.87 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王洋;审校 张明钧)