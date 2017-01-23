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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 20:13 BJT

东南亚股市：新加坡股市触逾14个月高位，菲律宾股市收在三个月新高

路透1月23日 - 新加坡股市周一触及逾14个月高位，之前该国公布了鼓舞人心的消费者
物价数据，菲律宾股市则收在三个月最高，得益于正面的经济信心。
    
    新加坡股市收高0.5%，创下2015年11月来最高收位。新加坡公布12月整体消费者物价指
数(CPI)较上年同期上涨，为逾两年来首见上涨。 
    
    钻井机制造商Sembcorp Industries 一度上涨3.2%并触及10个月高位。云顶
新加坡 则飙升逾2%。
    
    菲律宾股市收高近2%。在菲律宾与中国达成37亿美元的协议之后，市场人气乐观。该协
议涉及30个项目，目的是减少贫困。
    
    “在对经济看法方面，投资者的看法更加理性，而且基础设施投资增加计划、对企业调
降税收限制、与中国的协议再加上来自中国和日本的投资增加，整体上都增强了对本届政府
的乐观看法，”Eagle Equities的Richard Llaneda表示。
    
    SM Investments 一度跳升5.4%，触及逾五个月收盘高位。
   
    马来西亚股市收高0.4%，知名分析师Dorab Mistry预测棕榈油价格到6月或7月底时将下
跌近25%，也未能影响大盘。
    
    森那美 上涨2.1%，收在近15个月高位。
  
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   363.22     3.09   +0.86   +3.90   349.57
    新加坡                     3025.48    14.40   +0.48   +5.02  2880.76
    马来西亚                  1671.31     6.42   +0.39   +1.80  1641.73
    泰国                      1570.79     7.80   +0.50   +1.80  1542.94
    印尼                      5250.97    -3.34   -0.06   -0.86  5296.71
    菲律宾                     7374.35   141.69   +1.96   +7.80  6840.64
    越南                        687.15     0.89   +0.13   +3.35   664.87
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王洋;审校 张明钧)
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