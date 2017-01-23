马来西亚期市：棕榈油期货连续第四日下跌，受马币升值影响

路透吉隆坡1月23日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第四日下滑，受到马币升值打击。

马币兑美元周一上涨0.2%至4.4360，为逾一个月来最高。

指标4月棕榈油期货 收跌0.2%，报每吨3,096马币(698美元)。盘中一度跌至1月16日以来最低3,089马币。

成交量为24,835 口。

一位吉隆坡的交易员说，棕榈油价格因为马币升值而下跌。

另一名交易商表示，尽管周六巴基斯坦食用油会议上有一些知名分析师提出乐观的论调，但市场仍对于生产趋势存在不确定感。

“市场预期1月产出又将放缓，降幅接近两位数，”他称。

自10月以来棕榈产出便不断下滑，呼应季节性表现，结果情形持续受到厄尔尼诺(圣婴)现象影响。

巴基斯坦会议上，分析师Dorab Mistry表示，棕榈油价格料将在3月初触及每吨3,300马币，在此同时今年印尼产出将介于3,350-3,400万吨。

路透一名大宗商品及能源市场技术分析师表示，棕榈油价格可能跌破3,089马币支撑，并探向3,014马币的下道支撑。

CBOT-3月豆油合约下跌0.1%，大商所5月豆油合约 下跌0.5%，大商所5月棕榈油期货 也下跌0.5%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 王洋)