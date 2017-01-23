马来西亚期市：棕榈油期货连续第四日下跌，受马币升值影响

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透吉隆坡1月23日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第四日下滑，受到马币升值打击。
马币兑美元周一上涨0.2%至4.4360，为逾一个月来最高。
指标4月棕榈油期货 收跌0.2%，报每吨3,096马币(698美元)。盘中一度跌至1月16日以来最低3,089马币。
成交量为24,835 口。
一位吉隆坡的交易员说，棕榈油价格因为马币升值而下跌。
另一名交易商表示，尽管周六巴基斯坦食用油会议上有一些知名分析师提出乐观的论调，但市场仍对于生产趋势存在不确定感。
“市场预期1月产出又将放缓，降幅接近两位数，”他称。
自10月以来棕榈产出便不断下滑，呼应季节性表现，结果情形持续受到厄尔尼诺(圣婴)现象影响。
巴基斯坦会议上，分析师Dorab Mistry表示，棕榈油价格料将在3月初触及每吨3,300马币，在此同时今年印尼产出将介于3,350-3,400万吨。
路透一名大宗商品及能源市场技术分析师表示，棕榈油价格可能跌破3,089马币支撑，并探向3,014马币的下道支撑。
CBOT-3月豆油合约下跌0.1%，大商所5月豆油合约 下跌0.5%，大商所5月棕榈油期货 也下跌0.5%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 王洋)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。