国际油市：亚洲燃料油跨月价差六个交易日来首次上升，成交清淡

路透新加坡1月23日 - 亚洲高硫燃料油即期跨月价差周一上升，为六个交易日来的首次，成交量异常地低。

0900 GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2/3月跨月价差较上一交易日收盘上涨15美分。

由于交投迟滞，一些交易商对于周一是否标志着这是在近期疲弱市况中明确的价格反转较为谨慎，0900GMT时，成交仅为5.5万吨。

上周四，2/3月跨月价差成交量升至65万吨上方。

“市场意外地非常清淡，似乎春节假期已经开始了，”新加坡一燃料油交易商称。

但一些市场参与人士较为乐观。

“今天的市况有点反弹，...感觉是触底了，”另一交易商称。

过去一周2/3月380-cst燃料油合约成交量减少逾一半，因市场担心即期套利供应增加，价差从上周一的每吨2.25美元，跌至上周五的三个月低位1美元。

近期路透评估显示，1月抵达东亚的燃料油数量料触及九个月高位670至680万吨，看多的交易商指称需求旺盛，3月套利船货到岸较少，以及亚洲炼厂在3月和4月进入维护高峰期，都是支撑市场的因素。

中国国家统计局周一公布的数据显示，中国12月燃料油产量较上年同期减少6.3%至251万吨。

尽管12月产量减少，但2016年中国总体燃料油产量较上年增长3.2%，至2,587万吨。

该数据可能不包括官方调查不涵盖的小型独立炼厂。

现货市场成交四笔交易。(完)

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