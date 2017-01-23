国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，跨月价差接近21个月高位

路透新加坡1月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周一从六个交易日高位下跌0.43%，至每吨107.78美元，交易商指因布兰特原油走强。

石脑油基本面依旧强劲，这反应在逆价差市场中，即期3月上半月规格未定石脑油较次月石脑油每吨升水7美元，创下近21个月来最阔逆价差。

逆价差市场显示的是市场基本面强劲，正价差市场表示市场偏空。

石脑油料将再持坚至少一个月，因区域天气寒冷产生取暖需求，这消化了价格较低的液化石油气(LPG)的供应，因此石化企业又转向石脑油。

“LPG价格目前较石脑油有升水，”一交易商称，由于北亚有取暖需求，一段时间内LPG还不能取代石脑油。

同样的，汽油价格上涨打压了亚洲汽油裂解价差，带动其跌至七日低位每桶11.42美元。

尽管基本面依旧稳健，因为即将到来的第一季炼厂维护将影响供应，但市场依旧担心中国出口。

12月中国汽油出口量触及五个月高位近95.7万吨，这使2016年全年出口量升至约970万吨，较2015年高出近65%。

新加坡现货市场上成交一笔汽油交易，以及一笔石脑油交易。(完)

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