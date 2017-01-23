USDA报告：1月19日止当周美国农作物出口检验报告(表)

欧元债市：欧元区公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透1月23日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 01/19/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/21/20 16 初值 修正值 前值 小麦 276,205 385,475 344,436 189,001 燕麦 100 699 699 300 大麦 168 871 871 318 玉米 963,897 902,528 888,009 599,765 高粱 145,529 174,376 174,376 155,256 大豆 1,290,777 1,420,068 1,409,466 1,198,231 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 16,463,340 13,079,470 燕麦 10,098 1,400 大麦 29,824 28,698 玉米 19,806,071 11,236,298 高粱 2,300,140 4,246,067 大豆 37,151,702 31,777,316 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透伦敦5月25日 - 铜价周四触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。