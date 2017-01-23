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货币新闻 | 2017年 1月 24日 星期二 02:09 BJT

USDA报告：1月19日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月23日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 01/19/2017    01/12/2017    01/12/2017    01/21/20
16  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       276,205       385,475       344,436       189,001
    燕麦 　        100           699           699           300
    大麦           168           871           871           318
    玉米       963,897       902,528       888,009       599,765
    高粱       145,529       174,376       174,376       155,256
    大豆   　1,290,777     1,420,068     1,409,466     1,198,231
 
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    16,463,340     13,079,470
    燕麦        10,098          1,400
    大麦        29,824         28,698
    玉米    19,806,071     11,236,298
    高粱     2,300,140      4,246,067
    大豆    37,151,702     31,777,316
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)
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