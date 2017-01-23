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货币新闻 | 2017年 1月 24日 星期二 05:52 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因阿根廷天气改善

路透芝加哥1月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第三日下跌，交易商说，因上周升至六个月高位后有获利了结，且阿根廷天气改善。

CBOT－3月大豆 收低9-3/4美分，至10.57-3/4美元。

农业气象学家表示，周末降雨扶助改善阿根廷作物生长地带的乾燥地区，预计本周天气明朗，会有助本月稍早受到水浸的作物地区。

CBOT-3月豆粕 收低5.20美元，报每短吨343.50美元，和大豆一起下跌。

CBOT-3月豆油 收跌0.02美分，报35.13美元，逆转早盘涨势。

USDA报告，最新一周出口检验美国大豆129.0777万吨，低于130-150万吨的预估区间。

今日CBOT大豆预估成交量为141,106口，豆粕为73,607口，豆油为74,977口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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