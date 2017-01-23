芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因阿根廷天气改善

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透芝加哥1月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第三日下跌，交易商说，因上周升至六个月高位后有获利了结，且阿根廷天气改善。
CBOT－3月大豆 收低9-3/4美分，至10.57-3/4美元。
农业气象学家表示，周末降雨扶助改善阿根廷作物生长地带的乾燥地区，预计本周天气明朗，会有助本月稍早受到水浸的作物地区。
CBOT-3月豆粕 收低5.20美元，报每短吨343.50美元，和大豆一起下跌。
CBOT-3月豆油 收跌0.02美分，报35.13美元，逆转早盘涨势。
USDA报告，最新一周出口检验美国大豆129.0777万吨，低于130-150万吨的预估区间。
今日CBOT大豆预估成交量为141,106口，豆粕为73,607口，豆油为74,977口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。