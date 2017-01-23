韩国数据：1月消费者信心降至近八年最低－央行调查

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透首尔1月24日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国1月消费者信心降至近八年最低，因家庭对其财务状况感到悲观。
韩国央行在声明中表示，1月消费者信心指数下降至93.3，12月经修正后为94.1，前值为94.2。
1月消费者信心指数为2009年3月来最低，当时为75.8。
指数低于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将恶化的消费者人数超过了预期将改善的人数。
家庭当前财务状况和未来财务状况分项指数均下跌，家庭的经济信心分项指数也下降。
不过，受访者对未来经济状况和家庭支出的看法有所改善。
该调查还显示，1月消费者对未来12个月通胀率的预估中值上升至2.8%，为2014年9月来最高，高于12月时的2.5%。
韩国央行目前的通胀目标为2.0%。
韩国央行是在1月10-17日向全国逾2,000个家庭进行访问调查。(完)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。