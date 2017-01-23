表格：截至11月27日当周USDA美国作物生长报告摘要

欧元债市：欧元区公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透华盛顿1月23日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 11/27/16 11/20/16 11/27/15 五年均值 冬麦生长状况 - 优 11 11 11 -- - 良 47 47 44 -- - 普通 32 32 36 -- - 差 8 8 7 -- - 很差 2 2 2 -- 冬麦出苗率 92 89 92 92 棉花收割率 77 67 77 84(完) (编译 刘静；审校 李军)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透伦敦5月25日 - 铜价周四触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。