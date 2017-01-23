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货币新闻 | 2017年 1月 24日 星期二 05:48 BJT

表格：截至11月27日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿1月23日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布
主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           11/27/16  11/20/16  11/27/15   五年均值
    
    冬麦生长状况 
  - 优                    11        11        11      --
  - 良                    47        47        44      --  
  - 普通                  32        32        36       --  
  - 差                    8         8         7        --  
  - 很差                  2         2         2        -- 
    
  
  冬麦出苗率              92        89        92        92  
  棉花收割率              77        67        77        84(完)  

        
    
 (编译 刘静；审校 李军)
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