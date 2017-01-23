《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 98.41 +2.35 +2.45 2847126 京东 28.18 +0.58 +2.10 9950532 新浪 68.45 +0.71 +1.05 513167 搜狐 39.94 +0.84 +2.15 255347 网易 248.59 +6.25 +2.58 1096550 百度 175.97 +2.53 +1.46 2096976 台湾 台湾积体电路 30.33 +0.26 +0.86 1409903 联电 1.80 -0.05 -2.70 536826 日月光 5.34 +0.08 +1.52 175826 硅品精密 7.60 +0.16 +2.15 119401 和信超媒体 3.52 +0.41 +13.18 217716 友达 4.04 +0.02 +0.50 205620 中华电信 32.32 +0.17 +0.53 34283 台湾国际航电 48.18 +0.31 +0.65 1215502 香港 中国移动 55.99 +0.39 +0.70 121525 中国联通 11.38 +0.08 +0.71 35957 中国电信 47.31 +0.00 +0.00 6111 中芯国际 6.92 -0.01 -0.14 47105 电讯盈科 6.00 -0.08 -1.32 810 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 龚芳)