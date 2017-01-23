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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          98.41    +2.35    +2.45   2847126
    京东                28.18    +0.58    +2.10   9950532
    新浪              68.45    +0.71    +1.05    513167
    搜狐              39.94    +0.84    +2.15    255347
    网易             248.59    +6.25    +2.58   1096550
    百度             175.97    +2.53    +1.46   2096976
    
    台湾
    台湾积体电路       30.33    +0.26    +0.86   1409903
    联电                1.80    -0.05    -2.70    536826
    日月光              5.34    +0.08    +1.52    175826
    硅品精密           7.60    +0.16    +2.15    119401
    和信超媒体         3.52    +0.41   +13.18    217716
    友达                4.04    +0.02    +0.50    205620
    中华电信           32.32    +0.17    +0.53     34283
    台湾国际航电      48.18    +0.31    +0.65   1215502
    
    香港
    中国移动           55.99    +0.39    +0.70    121525
    中国联通           11.38    +0.08    +0.71     35957
    中国电信           47.31    +0.00    +0.00      6111
    中芯国际            6.92    -0.01    -0.14     47105
    电讯盈科         6.00    -0.08    -1.32       810
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 龚芳)
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