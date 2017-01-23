澳新经济指标预测--1月24日-1月31日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.7% 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.2% +0.2% 1月26日(四) 暂无重要经济数据公布。 1月27日(五) 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.5% 0030 澳洲出口物价(较前季) 第四季 +11.0% +3.5% 进口物价(较前季) -0.5% -1.0% 1月30日当周 1月29日(日) 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 12月 -- 逆差7.05 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至12月的一年 -- 逆差31.8 进口(亿新西兰元) 12月 -- 45.6 出口(亿新西兰元) -- 38.6 1月30日(一) 暂无重要经济数据公布 1月31日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 12月 -- 正5 企业信心指数 -- 正5 0030 澳洲民间部门信贷 12月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 -- 4.9% HLFS就业增长(较前季) -- +1.4% HLFS就业参与率 -- 70.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛；审校 李爽)