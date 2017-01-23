加拿大股市：收盘下跌，受美国贸易保护主义风险及油价下滑拖累

路透多伦多1月23日 - 加拿大股市主要股指周一下跌，因油价下滑及美国新总统特朗普政府加大贸易保护主义力度的风险而承压。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 本月稍早曾触及逾两年高位，主因主要产油国11月达成的减产协议，且美国有望采取经济刺激政策。但因投资者转而聚焦于特朗普致力重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)，使得这波涨势丧失一些动能。

“这引发加拿大投资者相当焦虑，”宏利资产管理公司股市分析师Ian Scott表示。

他青睐在美国生产且可望因特朗普降税计画而受惠的企业。

S&P/TSX综合指数收低67.75点，或0.44%，成为15,480.13点。