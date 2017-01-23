加拿大股市：收盘下跌，受美国贸易保护主义风险及油价下滑拖累

欧元债市：欧元区公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透多伦多1月23日 - 加拿大股市主要股指周一下跌，因油价下滑及美国新总统特朗普政府加大贸易保护主义力度的风险而承压。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 本月稍早曾触及逾两年高位，主因主要产油国11月达成的减产协议，且美国有望采取经济刺激政策。但因投资者转而聚焦于特朗普致力重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)，使得这波涨势丧失一些动能。
“这引发加拿大投资者相当焦虑，”宏利资产管理公司股市分析师Ian Scott表示。
他青睐在美国生产且可望因特朗普降税计画而受惠的企业。
S&P/TSX综合指数收低67.75点，或0.44%，成为15,480.13点。
10大类股中有有八类收低。必需性及非必需性消费类股均跌逾0.6%。(完)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选