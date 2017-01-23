日韩经济指标预测--1月24日-1月31日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.6% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 顺差2,700 顺差1,525 出口(较上年同期) 12月 +1.2% -0.4% 进口(较上年同期) 12月 -0.8% -8.8% 1月25日(三) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 73 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,321 外资投资日本股票(亿日圆) 买超2,465 1月26日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 -0.3% -0.4% 全国整体CPI -- +0.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -0.4% -0.6% 东京地区整体CPI -- 持平 1月27日(五) 暂无重要经济数据公布 1月30日当周 1月29日(日) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -- +1.7% 1月30日(一) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -- -1.5% (较前月) -- -0.6% 2330 日本求才求职比 12月 -- 1.41 失业率 -- 3.1% 2350 日本工业生产 12月初值 -- +1.5% 一个月预估值 -- +2.0% 两个月预估值 -- +2.2% 1月31日(二) 0400 日本央行利率决定 -- -- 负0.10% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- -6.0% 房屋开工(较上年同期) -- +6.7% 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 -- +4.8% 工业生产(较前月) -- +3.4% 服务业产出 -- +0.1% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结