金砖国家：1月23日股汇市收盘纵览

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透1月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月23日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.99%，报902.14点。
中国股市：沪综指连二日收升，央行资金投放力度加大提振短期市场情绪
中国汇市:美指回调人民币大幅收升，逢低购汇致午后涨幅收窄
香港股市:微幅收高，受资源类股上涨提振
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.9%，报65,748.626点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1678/88，上日收报3.1805/25。
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南非股市：上扬，新兴市场受大宗商品价格走强提振。指标Top-40指数 收盘上涨1%，报46,237.18点；大盘综合指数 收盘上涨0.97%，报53,040.48点。
南非汇市：兰特上涨，因预计央行维持利率稳定
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印度股市：收高，低接买盘提振最近受创个股，但在下周公布联邦预算之前市场人气依然谨慎。BSE指数 收盘上涨0.31%，报27,117.34点；NSE指数 收盘上涨0.5%，报8,391.5点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.2，上日收报68.18。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.12%，报1,137.67点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.25%，报589.09点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.4%，报59.5175；卢布兑欧元 升值-0%，报63.915。(完) (整理 王颖；审校 张若琪)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。