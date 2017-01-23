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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 07:48 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月24日

* 头版头条:

--多位券商分析人士认为，今年初信贷集中投放的特征仍很明显。银行本着“早放贷、早受益”的原则，势必尽早投放信贷以锁定优质项目。去年1月新增人民币贷款2.51万亿元，创单月信贷投放历史纪录，今年1月有望刷新这一纪录。

* 其他:

--人社部政策研究司副司长卢爱红表示，人社部稳慎推进基本养老保险基金投资运营，多措并举增强基金支撑能力。

--中国煤炭工业协会表示，当前煤炭需求基本面并未明显改变，煤炭经济平稳运行尚缺乏坚实基础；化解煤炭产能过剩，促进煤炭供需平衡，依然是今后几年的重点任务。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞；审校 林高丽)
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