《中国报摘》--中国证券报1月24日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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* 头版头条:
--多位券商分析人士认为，今年初信贷集中投放的特征仍很明显。银行本着“早放贷、早受益”的原则，势必尽早投放信贷以锁定优质项目。去年1月新增人民币贷款2.51万亿元，创单月信贷投放历史纪录，今年1月有望刷新这一纪录。
* 其他:
--人社部政策研究司副司长卢爱红表示，人社部稳慎推进基本养老保险基金投资运营，多措并举增强基金支撑能力。
--中国煤炭工业协会表示，当前煤炭需求基本面并未明显改变，煤炭经济平稳运行尚缺乏坚实基础；化解煤炭产能过剩，促进煤炭供需平衡，依然是今后几年的重点任务。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞；审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。