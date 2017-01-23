《中国报摘》--中国证券报1月24日

--多位券商分析人士认为，今年初信贷集中投放的特征仍很明显。银行本着“早放贷、早受益”的原则，势必尽早投放信贷以锁定优质项目。去年1月新增人民币贷款2.51万亿元，创单月信贷投放历史纪录，今年1月有望刷新这一纪录。