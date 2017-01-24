《中国报摘》--其他报纸重要消息1月24日

--中国工信部等联合印发《新材料产业发展指南》，从突破重点应用领域急需的新材料、布局一批前沿新材料等方面提出了“十三五”期间新材料发展的重点任务。

--工商银行 城市金融研究所的研究报告认为， 展望2017年，财政政策将更加积极有效，货币政策保持稳健中性，在供给侧结构性改革的推动下，中国经济将基本保持平稳增长，但增速可能略有下降，预计经济增速在6.5%左右。（完）