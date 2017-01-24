《中国报摘》--其他报纸重要消息1月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
**上海证券报**
--中国工信部等联合印发《新材料产业发展指南》，从突破重点应用领域急需的新材料、布局一批前沿新材料等方面提出了“十三五”期间新材料发展的重点任务。
--工商银行 城市金融研究所的研究报告认为， 展望2017年，财政政策将更加积极有效，货币政策保持稳健中性，在供给侧结构性改革的推动下，中国经济将基本保持平稳增长，但增速可能略有下降，预计经济增速在6.5%左右。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。