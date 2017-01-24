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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 08:21 BJT

《中国重要政经日程》--1月24日-9月

=============================今日重要政经日程==========================

1月24日（周二）

*--国务院新闻办上午10时举行新闻发布会，国土资源部部长姜大明、副部长曹卫星和中央农村工作领导小组副主任韩俊、农业部副部长余欣荣介绍《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》有关情况。

=============================近期重要政经日程==========================

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议在北京召开。

3月23日（周四）

--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。

5月

--“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开。

9月

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 马蓉; 审校 林高丽)
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