《香港报摘》--经济日报1月24日

**头版头条**

--调查指，楼价占港人入息虽然由19倍略为下跌至18倍，但香港仍连续7年成为全球最难负担楼价的地区。

**其他**

--汉能 回应称，“竭尽所能”达成证监会提出的条件，李河君及四名非执董不会为取消资格令抗辩，亦已为披露文件委聘财务顾问、核数师对公司尽职调查及审核财务报表。

--恒生银行 署理首席经济师薛俊昇指，现时香港银行体系结余高达2,600亿港元，资本缓冲充足，加上美国两次加息后，港滙仍然处于偏强水平，反映无明显走资，相信香港仍有能力维持低息环境，年内未必有机会加息。

--九仓电讯行政总裁马惟善指，新股东要求公司的增长要轻微加强，故今年会继续加大投资，计划增聘销售团队人手约20%，冀五年内把市场占有率提升至25%。（完）

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