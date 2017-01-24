《香港报摘》--经济日报1月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
**头版头条**
--调查指，楼价占港人入息虽然由19倍略为下跌至18倍，但香港仍连续7年成为全球最难负担楼价的地区。
**其他**
--汉能 回应称，“竭尽所能”达成证监会提出的条件，李河君及四名非执董不会为取消资格令抗辩，亦已为披露文件委聘财务顾问、核数师对公司尽职调查及审核财务报表。
--恒生银行 署理首席经济师薛俊昇指，现时香港银行体系结余高达2,600亿港元，资本缓冲充足，加上美国两次加息后，港滙仍然处于偏强水平，反映无明显走资，相信香港仍有能力维持低息环境，年内未必有机会加息。
--九仓电讯行政总裁马惟善指，新股东要求公司的增长要轻微加强，故今年会继续加大投资，计划增聘销售团队人手约20%，冀五年内把市场占有率提升至25%。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。