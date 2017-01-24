美股业绩：麦当劳美国同店营收下降1.3%，连增五季之后首见下滑

路透1月23日 - 麦当劳(McDonalds) 周一公布，第四季美国同店营收在六个季度来首度下滑，新奇的全天候供应早餐手法仍然敌不过来自超市和其他食品业者的竞争。

麦当劳周一公布季报后，股价下跌0.5%至121.60美元。

第四季，开业至少13个月的美国同店营收下滑1.3%，仅略好于分析师预估，研究公司Consensus Metrix的预估值为下滑1.4%。

全球营收也好于分析师预估，因英国、中国、日本及部分拉美市场分店表现强劲。

2015年10月，麦当劳执行长Steve Easterbrook为了逆转销售落后的局面，在美国推出全天供应早餐。

“原以为这项举措可让(消费者)稳定且持续地上门消费，而不仅只是让营收一次性大增，但显然这项策略并未取得成效，”分析机构Consuming主管Neil Saunders说。

麦当劳第四季营收下跌将近5%至60.3亿美元。

扣除特殊项目的获利为每股1.43美元，比汤森路透I/B/E/S平均预估值高出0.02美元。

图表：麦当劳第四季业绩 tmsnrt.rs/1SkiuJE (完)