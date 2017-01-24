《香港报摘》--信报1月24日

**头版头条**

--美国物业顾问机构Demographia最新出版的《全球楼价负担能力调查》显示，香港连续第七年成为楼价“极度不能负担”的榜首，楼价中位数是香港家庭每年收入中位数的18.1倍，意味香港人就算不吃不喝不用，最快也要18.1年才能储够钱买一个单位。

**其他**

--国美电器 计划斥资9亿元人民币向大股东黄光裕收购旗下的美信网络技术60%股权，后者的主要产品为“国美Plus”应用程式及网站。

--圣诞节商品及电子商务销售增长推动欧舒丹 第三季销售表现，令财年首9个月销售额达10亿欧元，按年增2.3%，撇除滙率因素影响仍按年增1.7%。

--旅游发展局公布，去年整体访港旅客为5,665.4万人次，按年跌4.5%，其中，受“一周一行”影响，去年内地访港旅客4,277.8万人次，按年减少6.7%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘