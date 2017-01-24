《香港重要政经日程》--1月24日-2月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
================== 今日重要政经消息=================
1月24日（周二）
合和实业 公布中期业绩。
合和公路基建 公布中期业绩。
*11:00 BCT银联强积金趋势及投资展望记者会。
*15:00 摩根大通中国经济展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
1月25日（周三）
维达国际 公布全年业绩。
11:00 珠江钢管 股东特别大会。
1月26日（周四）
公布12月份进出口数据。
电能实业 董事会考虑派发特别中期股息。
恒隆地产 公布全年业绩。
恒隆集团 公布全年业绩。
*置富产业信托 公布全年业绩。
1月27日（周五）
公布12月份M-3货币供应数字。
公布12月份外汇基金总资产。
公布12月底人民币存款结余。
10:00 金川国际 股东特别大会。
1月30日（周一）
农历年初三公众假期。
1月31日（周二）
农历年初四公众假期。
2月3日（周五）
公布1月份香港日经PMI。
10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。
*2月7日（周二）
公布1月份外汇储备资产数字。
15:00 凤凰卫视 股东特别大会。
*2月9日（周四）
10:00 保利协鑫 股东特别大会。
10:30 上海证大 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。