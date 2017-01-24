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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 08:20 BJT

《香港重要政经日程》--1月24日-2月9日

================== 今日重要政经消息=================

1月24日（周二）

合和实业 公布中期业绩。

合和公路基建 公布中期业绩。

*11:00 BCT银联强积金趋势及投资展望记者会。

*15:00 摩根大通中国经济展望记者会。

================== 近期重要政经消息=================

1月25日（周三）

维达国际 公布全年业绩。

11:00 珠江钢管 股东特别大会。

1月26日（周四）

公布12月份进出口数据。

电能实业 董事会考虑派发特别中期股息。

恒隆地产 公布全年业绩。

恒隆集团 公布全年业绩。

*置富产业信托 公布全年业绩。

1月27日（周五）

公布12月份M-3货币供应数字。

公布12月份外汇基金总资产。

公布12月底人民币存款结余。

10:00 金川国际 股东特别大会。

1月30日（周一）

农历年初三公众假期。

1月31日（周二）

农历年初四公众假期。

2月3日（周五）

公布1月份香港日经PMI。

10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。

*2月7日（周二）

公布1月份外汇储备资产数字。

15:00 凤凰卫视 股东特别大会。

*2月9日（周四）

10:00 保利协鑫 股东特别大会。

10:30 上海证大 股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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