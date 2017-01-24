《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月24日

*工商时报：

--国发会表示，多数预测机构认为台湾今年经济成长不会超过2%，但政府将藉由扩大公共建设力道，及推动民间投资来推升成长动能，决定将今年经济成长的经建目标订为2.0-2.5%，未来四年则订在2.5-3.0%。

--永达保经董事长吴文永表示，大陆参股的永达保理，去年获利已与台湾母公司追平，派去150位台籍业务主管，最少年薪都有百万人民币（约467万台币），若是总监级更有300万人民币，不少台湾业务员争取赴陆发展。

*经济日报：

--汇银主管估计，昨日汇市总成交量11.12亿美元，外资汇入就占了3亿-4亿美元，显示这波热钱有意来台〞抱股过年〞，台币汇率升势可望一直延续至年后。

--内政部日前公告雨遮、屋檐不登记坪数，让不少房地产业者跳脚，但今年可能还有更震撼的规定。业者指出，内政部为改善虚坪问题，正研拟不动产登记法草案，公设部分拟全部不登记。

--为了引导资金投资建设，金管会研议松绑投信发行私募股权基金可以投资实体的基础建设，不仅扩大投信公司的业务范围，更可让退休资金以及保险业更多的选择标的，预期最快农历年后将可让投信的私募股权基金可以投资基础建设。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。