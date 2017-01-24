《汇市简讯》美元/日圆从稍早低位112.52日圆反弹，触碰失效期权仍有效

0011GMT * 美元/日圆盘中低见112.52日圆，但未进一步下跌，触碰失效期权( option KO)仍有效 * 112.50日圆仍为障碍位 * 因对特朗普政策存忧，美元兑日圆仍偏向下行，可能很快突破 * 向下突破后将下探更低水准，每50个跳动点处可能有买盘支撑 * 美元/日圆处在不断扩大的一目均衡云区内，今日云区在109.92-11 4.97区间，一目均衡转换线切入位在114.07 * 美国公债收益率今日进一步下跌，10年期公债收益率为2.405%，两 年期收益率为1.154%(完) (编译 王琛；审校 李爽)