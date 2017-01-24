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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 08:37 BJT

《汇市简讯》美元/日圆从稍早低位112.52日圆反弹，触碰失效期权仍有效

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    * 美元/日圆盘中低见112.52日圆，但未进一步下跌，触碰失效期权(
option KO)仍有效
    * 112.50日圆仍为障碍位
    * 因对特朗普政策存忧，美元兑日圆仍偏向下行，可能很快突破
    * 向下突破后将下探更低水准，每50个跳动点处可能有买盘支撑
    * 美元/日圆处在不断扩大的一目均衡云区内，今日云区在109.92-11
4.97区间，一目均衡转换线切入位在114.07
    * 美国公债收益率今日进一步下跌，10年期公债收益率为2.405%，两
年期收益率为1.154%(完)
    
  
 (编译 王琛；审校 李爽)
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