《香港报摘》--其他报纸重要消息1月24日

**明报**

--新任财政司长陈茂波表示，香港经济在去年下半年开始回稳，整体投资明显反弹，在去年第三季经济增长加快至约1.9%后，预计全年应可以达到甚至超出早前预测的1.5%的经济增长目标。

--本报向多家酒楼集团查询，发现过往支撑酒楼生意的中资企业豪客今年团年饭开支大幅“缩皮”（缩减）近九成。

**星岛日报**

--市场消息指，香港女性内衣品牌BodiBra的母公司心心芭迪贝伊已通过上市聆讯，有望在创业板挂牌。

--多个发展商已密锣紧鼓、准备在农历年后落力推售楼盘，进一步带旺市场气氛，预料约有逾7,300伙单位排队登场；其中，新地 最快于3至4月推售南昌站汇玺、北角海璇及西半山巴丙顿山项目。

**苹果日报**

--市区地抢手，港铁 于南港岛綫黄竹坑站第一期项目破纪录劲收到39份意向书，当中最少有五分一为中资背景财团，包括近期天价买启德地皮的海航集团、内房龙头万科置业（香港）及中国海外发展 。

--嘉华国际 总经理（香港地产）温伟明表示，去年公司香港物业销售额约40亿港元，今年售楼目标约90亿港元，有机会挑战集团销售额新高。

**东方日报**

--英皇国际 宣布，斥资约2.6亿英镑向培新集团收购位于英国伦敦牛津街苏豪区综合项目Ampersand大厦，拟作投资用途，以获取租金回报。

--玖龙纸业 发盈喜，预期撇除汇兑亏损后，截至去年12月底止半年盈利按年增长将不低于45%，主要受惠销售收入稳步上升以及汇兑亏损按年大幅下降。

**文汇报**

--近日被美国媒体指怀疑窃取用户私隐并可能监听用户通讯的中国修图App公司美图 回应指，公司一直严格遵守各大平台的安全条款，严格保护用户私隐，没有窃取用户讯息用于任何非法用途，亦没有申请苹果开发者手册所允许之外的权限。

--移动借贷平台WeLab集团在香港经营的Welend及内地的“我来贷”去年的贷款金额分别按年上升3.9倍及8.4倍，至今网上申请贷款额达714亿港元，成功批出贷款率介乎10%至20%，内地与香港的占比约为8：2，注册用户超过1,300万。（完）

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