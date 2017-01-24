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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 09:07 BJT

《全球汇市》美元走势挣扎，对美国保护主义的担忧令其承压

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0757  1.0761  -0.04  +2.32  1.0513
    美元/日圆            112.78  112.68  +0.09  -3.50  116.87
    欧元/日圆         121.32  121.28  +0.03  -1.48  123.14
    美元/瑞郎            0.9970  0.9963  +0.07  -2.04  1.0178
    英镑/美元            1.2522  1.2531  -0.07  +1.51  1.2336
    美元/加元            1.3226  1.3237  -0.08  -1.52  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8105  6.8095  +0.01  -2.32  6.9726
    澳元/美元            0.7582  0.7579  +0.04  +5.09  0.7215
    新西兰元/美元        0.7237  0.7231  +0.08  +4.26  0.6941
    澳元/日圆         85.510  85.410  +0.12  +1.41  84.320
    新西兰元/日圆     81.640  81.470  +0.21  +0.58  81.170
    英镑/日圆         141.25  141.26  -0.01  -1.92  144.02
    澳元/新西兰元     1.0474  1.0475  -0.01  +0.88  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 王颖/王琛/张涛/张若琪 审校 王兴亚/龚芳/王颖/李爽)
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