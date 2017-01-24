港报财经评论：白宫新主难捉摸，大行股评倍惆怅--信报1月24日

白宫新主难捉摸 大行股评倍惆怅/ 习广思

特朗普宣誓就职美国总统首日，即遇上美元长仓冚仓潮，美滙指数大跌，难道特朗普行情已到了尾声？假如按照大行建议，在特朗普当选后买货，宣誓前沽出，美股本周回吐幅度应该不轻。如果特朗普行情玩完，资金势必到处流窜重新配置，目前不少分析员对今年投资市场前景仍然茫无头绪。

从特朗普当选至今，反映美国大市值股份表现的道指升了约9%，代表中小型股份的罗素2000指数更升了超过17%，是近20年以来美国总统候选人当选后至就职期间的最大升幅。

过去几个月被炒得火热的美股、强美元仓位，似乎走到了尾声，包括摩根士丹利在内的几家大行都建议投资者在特朗普宣誓前离场。特朗普的表现固然有失大国领袖风范，令人失望；同时，市场也意识到特朗普的减税增开支刺激经济方案，是建基于极乐观的假设上，是否真有成效，存有疑问。

然而，在此虚浮基础下的「特式升市」，已把美股估值由高位推到更高位，道指市盈率现时已达18.66倍，股价较账面值比率升至3.35倍，是10年来高位，近10年仅于2008年出现过，当时大量银行及金融机构为金融资产撇账，金融股尤其银行账面值大跌。

摩根士丹利一份研究报告指出，部分受访者认为特朗普就职是出货的最佳时期，由于目前股市已处于历史高水平，所以不少人忧虑大市随时大幅调整，或酿成2017年股灾。

忧虑的原因是股市虽然到顶，但并非依靠经济表现来支撑，除就业数据之外，不少经济数据仍然疲弱。此外，标普500指数去年盈利增长不足1%，令市盈率相对盈利增长比率（PEG）变得更加不吸引。盈利之外是息率去向，美国加息周期将加快出现，几个对股市至为敏感的因素都对美股不利。

高盛美股首席策略分析师David Kostin表示，特朗普正式就任美国总统后，「不稳定」是描述基金经理心态的最佳形容词，反映投资者感到很忧虑。研究报告称，该行与美国、亚洲及欧洲客户的一系列会议，反映出一个很明显的事实，投资者对于在特朗普治下怎样才是最好的投资组合感到困惑。

在特朗普意外当选总统至就任期间的73天，市场情绪非常乐观，这点在市场上充分体现，美股特别是金融股大幅上涨。欧洲、日本和MSCI亚洲股市也分别涨了8%、12%和1%。

高盛预计2017年美国政府可能推出企业税制改革，但减税幅度却是未知之数。尽管税制改革这个想法已经被多次讨论，但政府至今都没有拿出任何具体方案。

加上，当常被提及的边境税似乎获得政治认可的时候，特朗普却突然转口风，驳斥众议院中共和党党员提出的边境调节税，指方案过于复杂，这使特朗普的施政承诺变得不可信，投资者的困惑进一步增加。

高盛称，简而言之，为什么人人现在都感到困惑不已，这都是因为特朗普。

除了高盛，摩根士丹利还注意到4个月之前还高度密切联动的各类资产，如今都在急剧下滑，地区相关性、跨资产相关性，以及个股和外滙相关性都在下滑，这显得非比寻常，这样的变化一般超过10年才会出现一次。

摩根士丹利认为，假如特朗普的财政政策令人失望，市场恢复到货币刺激的心态，相关性将会回升。反之，如果现状持续，则相关性可能下降得更多，多年遗留下来的交叉资产相关链将被打破。

近个多月来，美股在高位横行了一段时间，看来突变或会在未来数星期出现。（完）

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