港报财经评论：内地雾霾严重，天然气股可买--经济日报1月24日

内地雾霾严重 天然气股可买/ 林瑞芬

内地短期流动性紧张情况有所纾缓，但限于长假将至，港股昨先升后回，恒指 收报22,898，只微升0.06%，大市成交额则只有560.9亿港元。

内地继出招挟淡仓以暂平息人币贬值压力，阻资金流出之后，央妈在农历年前再出手。

由于春节资金需求、缴税、外滙占款流出、缴纳法定存款准备金等因素导致节前流动性紧张，为此央妈加大逆回购操作力度以平抑流动性波动，上周公开市场净投放增加。另外，央妈于上周五大寒日送暖，公布通过「临时流动性便利」操作，为在现金投放中占比高的几家大型商业银行，提供临时流动性支援。短期内，央妈此举将有利释放流动性，对市场形成缓冲，有利于缓解市场对流动性的担忧。不过，预期这是暂时性，年内央妈难以全面放松货币政策。

上证 昨收报3,136，升0.44%。短期因流动性紧张及人币贬值之忧虑，暂且可以纾缓，对港股具正面推动作用，只是外部尚有特朗普刚上任美国总统后的政策不明朗因素，加上，本周三港股通将因为内地长假将至而暂停，直至2月3日才再开通，购买力不足是目前港股升势的隐忧。技术上，恒指下降轨23,300阻力，不容易在节前攻破，纵攻破，成交额也难以配合。国指 而言，下降轨近9,800是当前反弹阻力，下一阻力则在10,000，支持9,500。升势限于个别股份，如笔者去年10月27日曾推介收集安徽海螺 ，当时价22港元，建议20港元左右收集，最终低见至20.55港元，及后股价抽升，已于上周突破23港元，昨再进一步涨2.7%至收报24.9港元，维持目标挑战25港元。

煤炭股中国神华 公布，去年12月商品煤产量2,530万吨，按年升0.4%，煤炭销售量为3,470万吨，按年升4.8%。累计全年，商品煤产量为2.89亿吨，按年升3.2%，煤炭销售量为3.95亿吨，按年升6.6%。煤炭业正进行供给侧改革，龙头神华销量增幅多于产量，改革见成果。

相信今年神华的煤炭销售量增幅仍会多于产量增幅，内地雾霾问题日益严重，用煤将受制约，清洁能源则日趋受政策关顾。因此，中期天然气相关股份的投资价值仍高。据资料显示，天然气在中国能源消费结构中的比重依然严重偏低，全球的能源消费结构中，天然气占比高达23.8%，是主要的一次能源，反观中国一次能源消费结构，2015年煤炭占比约64%，天然气占比重只有5.8%。国家《能源发展战略行动计划（2014年至2020年）》指出，到2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%，天然气比重达到10%以上，天然气发展潜力巨大。而据上周公布的《天然气发展十三五规划》中指，将大力发展天然气产业，构建现代天然气产业体系，提高一次能源消费占比至8.3%至10%。具体发展目标如下：一）常规气、页岩气、煤层气分别新增探明地质储量3万亿立方米、1万亿立方米、4,200亿立方米；二）2020年国内天然气综合保供能力达到3,600亿立方米以上；三）新建天然气主干及配套管道4万公里，2020年总里程达到10.4万公里，干綫输气能力超过4,000亿立方米/年；地下储气库累计形成工作气量148亿立方米；四）加快推动天然气市场化改革，健全天然气产业法律法规体系，完善产业政策体系，建立覆盖全行业的天然气监管体制。有此蓝图在手，天然气产业链股份的中期前景比较明确。

无疑，本港上市的天然气股价表现不佳，主要受油价低企，定价制度不顺有关。然而，最近几个月，油价及煤价已相继回升。而且，环保压力促使政府将大力推进「煤改气」，相关补贴政策也有望陆续出台，行业迎来发展机遇期，未来天然气需求增量主要来自城镇燃气、天然气发电、工业燃料和交通运输四大领域。据月内瑞信发表研究报告指出，在工业需求增及冬季取暖带动下，大部分的燃气公司都指去年第四季销量见增长，相信可达全年销量目标。

建议可考虑收集中国燃气 ，煤改气的积极推动，有利市场的开拓。零售气量于2017财年上半年度报升11%，但据大和证券援引公司管理层指全年度回升幅度增至13%，因为于今年初将完成母公司的注资项目。此外，公司于去年12月积极回购，不低于每股10港元，为价值投资参考。策略上，10.3港元至10.4港元收集，止蚀10港元，中期上望12港元，昨收报11.04港元。（完）

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