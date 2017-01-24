港报社评：齐向操练说不，岂能止于官校--明报1月24日

教育局决定扩大「2017小三基本能力评估研究计划」（下称评估计划）至全港小学，强调不会用来评核学校表现，校方毋须操练学生，所有官立学校将不会购买关于TSA的补充练习，然而不少家长对TSA操练会否就此消失，仍是将信将疑。TSA实施多年严重异化，当局要赢回家长信任并不容易；由官立小学带头，向TSA操练说不，可起示范作用，不过政府还须采取更多措施，纠正不健康的教育生态、扭转过度操练揠苗助长歪风，始能令家长和社会各界相信当局有决心还学童一个快乐童年。

TSA原意是评估全港学生程度，促进教与学，属所谓「低风险评估」，不会影响学生升中派位，然而由于教育官员处理失当，令办学团体和学校感受到排名压力甚至是杀校威胁，结果衍生大量无谓操练，不仅扭曲本意，更令学童受苦。教育局在家长投诉呼声高涨下，去年暂停推行小三TSA，改为安排50间学校参与「改良版」的能力评估研究。当局除了降低试题难度，增加生活化元素，也提出一系列协助学校改进教与学的专业支援新措施，盼能还原本意，回归初衷。对此，参与试考计划的学校普遍反应正面，认同新安排下毋须安排操练。

对于小三学生应否接受基本能力研究评估，社会上有不同看法，不少反对者援引芬兰作为例子，指出芬兰小学及初中没有全国性的学业水平统一测试，但在学生能力国际评估计划（PISA）中却取得佳绩。惟不可不提的是也有个案显示，贸然全面废除学业水平统一测试，未必是好事。加拿大曼尼托巴省（Manitoba）就有教育学者呼吁，尽快恢复统一测试评估，以挽救学生水平每下愈况的危机。曾几何时，曼尼托巴跟安大略等加拿大其他省份一样，会安排小三、小六和中三学生接受统一评估，但是有关安排在21世纪初逐步废除。10多年间，当地学生的PISA成绩不断下跌，在加拿大各省中位居末席，平均水平较其他省份学生落后半年至一年，当地有教育专家认为，问题无关社会经济因素变化，而是由于失去统一评估，导致教育水平持续下滑而不自知。

基本能力评估倘若执行得宜，理应有助教育当局和校方对症下药，改善教学。就全港层面而言，一套设计完善的评估方法，对课程检讨和调整教学优次，应当是好事。设若当局发现整体英语表现下滑或未如理想，可调拨资源加强英语教育；发现小三生整体上对度量衡数学题目掌握欠佳，可修改课程，押后一个学期教授，确保学生能先打好根基。从学校层次而言，一套良好的评估制度，亦可帮助校方调整教育方法。当局现时的评估计划，会为每间小学预备教学报告，分析学生答题错误原因，例如是否未掌握好「先乘除后加减」等，对校方和教师当有不少裨益。

过去小三TSA无论在试题还是安排上均存在颇多弊端，埋下操练诱因。现在当局推动的连串改良，包括取消较为艰深的「挑战题」、不再向小学发布基本能力达标率、把TSA从「学校表现指标」中剔除等，对避免刺激操练风气，防止学校不当比较，又或担心评估表现欠佳会被教育局追究，应有一定作用。然而TSA操练为害多年，不少家长「闻TSA色变」，教育局要令家长相信评估计划不会再度异化，恐怕还须下更多工夫。

由官校带头不买TSA补充练习，可传达「毋须操练TSA」的信息，惟并不足够。当社会上不少人都将「赢在起跑线」挂在口边，就算全面废除TSA，莘莘学子面对的林林总总操练、催谷和补习，恐怕也不会真的有所减少。诚然，教育局近年有向学校发出新修订的《家课与测验指引》，提倡「不操不忙，有效学习」，提醒校方功课的质比量更为重要，可是有多少学校认真理会，却是另一回事。部分家长对评估计划忧虑不散，正是怀疑办学团体和学校会把「不操练」当成耳边风。教育局在重推小三能力评估计划的同时，不仅有责任要求其他学校向官校看齐，向操练说不，还应承诺采取更多实质行动，处理全港学校根深柢固的操练风气和文化，令家长和社会有识之士看到，当局决意纠正这一积弊沉痾。

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