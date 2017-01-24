港报社评：特朗普另类事实，挑战普世价值--经济日报1月24日

特朗普上任伊始，首个开火目标并非中国，而是美国传媒，以扭曲的数据来炮轰传媒报道失实，置新闻自由不顾之余，更令人担心他今后以「另类事实」治国，以横蛮取代理性共识。

特朗普以胜利者姿态入主白宫，部分民众杯葛其就职礼，传媒拿他跟奥巴马八年前就职礼照片比较，客观报道参与就职礼的民众较少，他和白宫连日开腔炮轰传媒不实报道，并提供扭曲数据佐证。特朗普依然故我，不理事实真伪，只重申传媒报道失实，白宫顾问康韦更美其名为「另类事实」。

由大选开始，传媒不断挖特朗普丑闻，又指他当选机会不大，双方关系差劣，而他把选战当成真人骚，不需任何事实，只要能煽动人心，赢便可以。

由公民摇身一变成总统，他没调整心态，还把治国当成另一场真人骚，传媒只充当收视机器，当媒体报道没跟随他的剧本发展，他自然刻意并明目张胆地冲着传统媒体开战，即使传媒报道属实，但他和白宫发言人不惜扭曲数据，坚称媒体报道不实，无非是要藉此巩固其忠实支持者。

美国向来标榜新闻自由，而新闻自由是普世价值，特朗普上台执政之初就挑传媒开刀，一来视传统媒体影响力渐低，二来是要挑战全世界价值观，藉此向全世界展示他能全面控制大局。

用假数据来达到目的，不禁令人联想到小布殊2003年为攻打伊拉克，制造萨达姆拥有大杀伤力武器的假情报，圆了小布殊打仗的梦，却输了美国信誉，令他余下任期施政寸步难行。

特朗普的「另类事实」，严重性虽未去到2003年的地步，但不理数据，用假事实来行事，试图以野蛮手段迫对手就范，做法却是非常危险，因为扭曲事实真相只有独裁极权国家才会发生，现在却在声称最民主的美国发生；一旦问题牵涉到政策性，如应用在贸易和外交上，透过夸大数据来证明中国在贸易和货币政策上实施保护主义，令美国发动贸易战合理化。

「另类事实」是一种语言伪术，对事实作出另类诠释，但始终不能改变事实的本质。最可怕的是特朗普有权去重新界定事实，将来施政若按「另类事实」行事，绝非人类之福，因此如何制衡这位不按牌理出牌的「狂人」，成了美国和全世界最头痛的问题。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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