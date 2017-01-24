《汇市简讯》美元/加元动能研究呈中性，收盘水位或为后市关键

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
0048GMT * 美元/加元目前在亚洲盘持平，开盘跌0.8%，美元跌势扩大，因特 朗普签署行政命令宣布美国退出TPP协定 * 西德克萨斯中质油(WTI)涨0.2% * 动能研究呈中性，5、10及20天移动均线相互冲突--趋势不明确 * 若收在12月/1月跌势回档61.8%处--1.3377上方，则后市偏多 * 若收在20日均线1.3206下方，则后市偏空 * 图表：reut.rs/2kaOpxn(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。