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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 09:20 BJT

《汇市简讯》美元/加元动能研究呈中性，收盘水位或为后市关键

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    * 美元/加元目前在亚洲盘持平，开盘跌0.8%，美元跌势扩大，因特
朗普签署行政命令宣布美国退出TPP协定
    * 西德克萨斯中质油(WTI)涨0.2%
    * 动能研究呈中性，5、10及20天移动均线相互冲突--趋势不明确
    * 若收在12月/1月跌势回档61.8%处--1.3377上方，则后市偏多
    * 若收在20日均线1.3206下方，则后市偏空
    * 图表：reut.rs/2kaOpxn(完)
    
  
 (编译 王琛；审校 龚芳)
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