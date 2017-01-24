《全球重要经济事件一览表》--1月24日-1月31日

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1月24日(二)

--中国国务院新闻办举行新闻发布会，国土资源部部长姜大明、副部长曹卫星和中央农村工作领导小组副主任韩俊、农业部副部长余欣荣介绍《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》有关情况。(0200)

罗马--欧洲央行执委普雷特参加一场国际研讨会(1345)。

汉堡--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1800)

都柏林--爱尔兰央行总裁连恩在欧洲金融论坛发表讲话。其他演讲嘉宾包括爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)和亚洲基础设施投资银行行长金立群。

1月25日(三)

华盛顿--墨西哥外长Luis Videgaray和经济部长Ildefonso Guajardo访问美国华府(至26日) 。

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊出席第二届SSM论坛(0750)。

德国威斯巴登--德国财政部长朔伊布勒、德国央行总裁魏德曼和英国央行总裁卡尼在20国集团(G20)一项会议上发表讲话(1630)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯出席一项活动，讨论央行在经济发展中的重要性，以及货币政策在协助发展方面的角色(1200)。

1月26日(四)

布鲁塞尔-欧元区财长会议(1400)。

慕尼黑--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛发表演说(1100)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔出席欧元集团会议。

伦敦--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦就亚洲基础设施融资等议题举行记者会。

惠灵顿--新西兰央行举办一场房市与宏观审慎政策的研讨会(至1月27日)。

1月27日(五)

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1200)。

1月28日(六)

伦敦--冰岛央行总裁Mar Guomundsson发表演说。

1月30日(一)

东京--日本央行举行货币政策会议(至31日)。

1月31日(二)

东京--日本央行宣布政策决定。

华盛顿--美联储美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率政策会议(至2月1日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加关于讨论银行监管规定的讨论会(0700)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉、欧洲央行执委会成员莫尔许、欧盟执委会副主席东布洛夫斯基参加欧洲央行及欧盟执委会联合会议(0800)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔等出席一场讨论会，主题为“未来世界的创新与监管”。(1430)

亚伯达--加拿大央行总裁波洛兹发表演说(2230)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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