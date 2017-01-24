全球金市：现货金触及两个月高位，因特朗普政策不确定性拖累美元

美元指数 小跌0.1%至100.030。

美国总统特朗普周一正式决定，美国将退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并对美国制造业高管表示，他将对把美国工厂转移到海外，然后把产品卖到美国的公司征收高额边境税。

路透周一公布调查结果显示，英国央行将至少在2019年之前将处于纪录低点的利率及其他刺激措施维持不变，尽管该行可能在下周再次上修2017年成长预估。

鹰派的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周一表示，他担心通胀可能急涨，除非美联储以快于其同僚预测的速度升息。

日本政府维持上月对经济的总体评估不变，即经济正在逐步复苏，不过仍有一些零星的疲软迹象。

“尽管不确定性升高，但我们认为2017年第一季度黄金仍处于不利形势，印度在公布联邦预算(2月1日)之前市场脆弱，而美国升息的可能性也在加大，”渣打在研究报告中表示。(完)

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