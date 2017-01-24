全球商品：第一季棕榈油料上涨，2018年料跌至2,400马币--知名分析师

《汇市简讯》欧洲盘初：中国市场未受降评影响
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
Mielke也已将马来西亚2017年产量预估从之前估计的2,050万吨略下调至2,000万吨，但维持今年印尼产量预估于3,500万吨。
“全球产量料回升650万吨左右。”Mielke估计2017历年的产量称。
印尼和马来西亚的棕榈油产量占全球近九成。
另一名行业主要分析师Dorab Mistry预计棕榈油价格在3月初前料触及3,300马币；大宗商品谘询公司LMC International董事长James Fry则预期棕榈油离岸价格(FOB)今年第三季前料下滑150美元。
“随着产量复苏，棕榈油库存将激增，价格则将承压，”Fry称。(完) (编译 张涛/张若琪 审校 李爽/李婷仪)
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
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