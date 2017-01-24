香港个股：瑞安房地产担保发行5亿美元四年期优先票据，息率5.7%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透香港1月24日 - 业务在中国内地的瑞安房地产 周二称，担保子公司发行5亿美元四年期优先票据，息率5.7%。
据公告，本次发行所得款项净额约4.92亿美元，拟用于偿还将于短期内到期之现有债务，余额拨付资本开支。
票据发行人为Shui On Development，发行价为本金额的99.384%，于2021年2月6日到期，每半年支付一次利息，将安排在新加坡交易所上市，渣打银行及德意志银行为本次发行的联席账簿管理人。
瑞安房地产上月敲定5.5亿美元三年期贷款，又于去年9月担保子公司发行2.5亿美元三年期优先票据，息率4.375%。[ ]
香港时间10:17，该股升0.61%，报1.64港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。