香港个股：瑞安房地产担保发行5亿美元四年期优先票据，息率5.7%

路透香港1月24日 - 业务在中国内地的瑞安房地产 周二称，担保子公司发行5亿美元四年期优先票据，息率5.7%。

据公告，本次发行所得款项净额约4.92亿美元，拟用于偿还将于短期内到期之现有债务，余额拨付资本开支。

票据发行人为Shui On Development，发行价为本金额的99.384%，于2021年2月6日到期，每半年支付一次利息，将安排在新加坡交易所上市，渣打银行及德意志银行为本次发行的联席账簿管理人。

瑞安房地产上月敲定5.5亿美元三年期贷款，又于去年9月担保子公司发行2.5亿美元三年期优先票据，息率4.375%。[ ]

香港时间10:17，该股升0.61%，报1.64港元。（完）

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