台湾汇市：台币盘初创逾三个半月高位，因亚币走强与外资持续汇入

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透台北1月24日 - 台币兑美元 周二早盘走升逾1角，创逾三个半月盘中高位。交易员表示，美元因市场担心美国总统特朗普保护主义影响而续弱，台币随亚币走强，外资仍持续汇入，但进口商也逢低买美元。
他们称，台北外汇开盘一小时成交量为1.98亿美元，交投大于上日同时段的1.75亿美元。外资不担心股、债市于今日封关后没货可买，仍持续自海外汇入。
〞(台币表现)太神奇了，不知道该怎么解释。〞一外商银行交易员说。
不过交易员也认为，随着股债市的封关，明、后两天外资的动作应该会小些，但或许仍有出口商的小额抛汇需求，有利于台币维持偏强格局。
本地时间10:38，台币兑美元报31.318，上日收报31.396，前高为去年10月4日的31.310；韩元兑美元 报1,162.4，上日收在1,165.5；台股 涨0.31%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.270/31.290，上日收在31.250。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.300-31.400。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。