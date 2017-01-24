澳新汇市：澳新货币触及10周高点，因特朗普政策担忧打压美元走低

“美元市场仍非常紧张，不仅是受与特朗普有关的不确定性影响，还因为非常不确定还有什么吓人的消息在前面等着，”汇市经纪商OANDA澳洲和亚太部门的资深汇市交易员Stephen Innes说。

投资者原本一直寄望，特朗普会在近日的多次公开演讲中强调财政支出、减税和监管改革相关计划，但他只是强调“美国优先”。

这种不确定性将美元打压至近七周低位。反观澳元，1月迄今已累计上涨5.4%，跻身年内表现最好的主要货币之列。

澳洲国内，将关注周三的通胀数据。分析师认为CPI略有升高，但核心通胀率料连续第二个季度处于纪录低位1.5%附近。

澳元兑美元的亮丽涨势并未带动兑其他货币的表现。

澳元兑新西兰元 下滑，料连续第三个月下跌。澳元兑日圆 周一跌1.2%，遭遇12月19日以来最差单日表现。

澳元兑欧元 反弹0.3%，但澳元兑英镑 连续第三个交易日下跌。(完)

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