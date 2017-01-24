日本股市：早盘因日圆走强而收低，特朗普保护主义疑虑压抑盘势

汽车制造商受到日圆走强及人气负面的双重夹击。日本经济新闻报导，特朗普称日本在汽车进出口方面存在不公平的做法，这些令汽车板块尤为受创。

丰田汽车 跌1.2%，本田汽车 跌1.6%，日产汽车 跌1.2%。

“眼下，主要担忧是美国的贸易保护主义立场，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称。

美元兑日圆 涨0.2%至112.92日圆，但早前曾触及112.52低点，为去年11月30日以来的最低水平，亦远低于隔夜高点114.45。

银行板块因美债收益率下滑而承压。美国指标10年公债收益率录得逾两周以来的最大单日跌幅，因特朗普在贸易方面的强硬立场引发担忧，为债券带来避险需求。

三菱日联金融 跌2.7%，三井住友金融集团 跌2.2%。

交易员称，虽然日本股市因日圆走强而承压，但一些投资者在业绩获利预测强劲的企业寻找买入机会。