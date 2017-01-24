日本股市：早盘因日圆走强而收低，特朗普保护主义疑虑压抑盘势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
汽车制造商受到日圆走强及人气负面的双重夹击。日本经济新闻报导，特朗普称日本在汽车进出口方面存在不公平的做法，这些令汽车板块尤为受创。
丰田汽车 跌1.2%，本田汽车 跌1.6%，日产汽车 跌1.2%。
“眼下，主要担忧是美国的贸易保护主义立场，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称。
美元兑日圆 涨0.2%至112.92日圆，但早前曾触及112.52低点，为去年11月30日以来的最低水平，亦远低于隔夜高点114.45。
银行板块因美债收益率下滑而承压。美国指标10年公债收益率录得逾两周以来的最大单日跌幅，因特朗普在贸易方面的强硬立场引发担忧，为债券带来避险需求。
三菱日联金融 跌2.7%，三井住友金融集团 跌2.2%。
交易员称，虽然日本股市因日圆走强而承压，但一些投资者在业绩获利预测强劲的企业寻找买入机会。
东证股价指数 跌0.3%至1,510.35点，JPX日经400指数 跌0.3%至13,533.11点。(完)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。