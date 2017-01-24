《汇市简讯》美元指数缩减跌幅，技术面偏空格局确立

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
0244GMT * 美元指数在亚洲开低0.6%后，跌幅缩减至0.2%，特朗普行情继续调 整 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货涨0.5 %，日经指数跌0.05%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3% * 动能研究呈负面，5、10和20日移动均线下行，偏空格局确立 * 测试99.85目标位，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在100.8 8的10日移动均线切入位上方，则会削弱看空趋势 * 亚洲盘99.95/100.17为初步支撑位/阻力位 * 技术图：reut.rs/2kbn4Lw(完) (编译 王琛；审校 李爽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。