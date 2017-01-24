台湾债市：10年券105/11期殖利率封关日清淡交投中走跌，期待年后资金回笼

路透台北1月24日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周二盘初下跌，惟今日封关成交相当清淡；市场期待年后资金回笼后，能带动新一波债市行情。

交易员表示，今日105/11期领先成交，殖利率走跌逾5基点，但成交十分稀疏，不具实质意义。五年公债则是迟未有最新交易。他们认为，债市今日封关，但有更多交易商早已提早收工放假。若是国际债市如美债等变化不大，不排除台币资金回笼带动一波台债偏多行情。

〞养券过年，等过年后资金回笼，〞一位大型证券商交易员说。

另一位小型证券商交易员则表示，过年期间还是要密切观察美债的变化，目前不排除美债这段期间仍将在区间内盘整。2月2日台债恢复交易后，五年公债106/2期 及10年公债105/11期交投区间预估分别在0.80-0.85%、1.12-1.16%。

台湾债市因农历春节假期将自1月25日-2月1日休市。

美国新总统特朗普一上台就签署行政命令，正式退出同亚洲贸易伙伴达成的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并着眼同加拿大和墨西哥重新磋商北美自由贸易协定(NAFTA)。

交易员认为，这令市场对特朗普会振兴经济的期待转弱，美元走疲，债市的避险需求升高，不排除美债短线有走强的可能。

美国公债收益率周一下滑，指标公债收益率录得逾两周最大单日跌幅，因投资人对美国总统特朗普强硬的贸易政策立场感到不安，刺激对公债的避险需求。限制贸易的行动、以及提议的减税、基建投资和放松监管措施缺乏细节，促使一些投资人重新评估政府未来可能采取的提振经济刺激措施的程度。

美国指标10年期公债 上日收益率跌6个基点，报2.403%，根据路透数据，这是1月5日来最大单日降幅。

本地时间1102，105/11期殖利率下跌5.34基点报1.1216%，成交仅1亿台币；交易员预估105/11主要的交投区间暂看1.12-1.18%。

最新相关报导链接：

--《焦点》特朗普签署行政令宣布美国退出TPP协定，疏远亚洲盟友