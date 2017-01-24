中国汇市：人民币早盘震荡微升，客盘购汇增加抵消美元指数回调影响

* 人民币震荡微走升

* 中间价大涨241点创逾两个月新高

* 临近春节流动性较差，汇价波动放大

* 客盘购汇有所增加

路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二早盘震荡微升，中间价则大涨241点创逾两个月新高。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消早盘时段美元指数继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。

他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。

“今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。”

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

北京时间11:39，人民币兑美元 即期报6.8509元,上日收报6.8552元，夜盘终报6.854元。今日人民币兑美元中间价 报6.8331元，上日为6.8572元。人民币兑美元即期成交额 为91.48亿美元，上日半日为71.68亿美元。

全球汇市方面，亚洲汇市周二盘初美元在七周低点附近挣扎，市场担心美国总统特朗普的保护主义贸易立场的影响。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.089元, 上日尾盘为7.1025元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8098元, 与在岸即期价差倒挂411点，上一交易日尾盘报6.808元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8529，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3727、6.0735和8.586。