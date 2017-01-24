中国货币市场：资金整体平稳惟跨年需求仍多，节前流动性预期无碍

路透北京1月24日 - 中国银行间市场周二资金面整体无碍，但跨年品种需求依然较大。 交易员称，隔夜品种供给仍然充足，跨年品种融入稍难且多以14天和21天期为主，七天成交 稀少；春节前流动性料仍会保持平稳，但节后仍需关注在到期量偏大的情况下央行的操作态 度。 华东一银行交易员说，“资金总体还不错，这两天有几家大行陆续也有在放，七天这会 出的人很少很少，跨年成交集中在14天和21天，而且很多机构14天按21天加权算。” 她并称，央行虽然祭出临时性流动性便利（TLF），但公开市场随之净回笼，预示着央 行依然以维稳为主，节前流动性平稳无忧，但节后要看央行操作姿态，“（逆回购）到期那 么大，还是有点担心节后。” 华南一基金交易员亦表示，“今天非银供给还不错，隔夜供给还是比较充足，利率也比 较稳，21天的利率是上了，在4%左右。” 她补充称，目前感觉对资金面依旧比较担忧，央行公开市场连续两天净回笼，情况不是 特别妙，部分机构缺口依然较多。 中国央行公开市场今日进行200亿元人民币逆回购操作，14天和28天期各100亿元。据此 计算，单日净回笼900亿元。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1122 2.1153 -0.31 七天 2.5164 2.4536 +6.28 14天 2.8173 3.1209 -30.36 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.9800 1.9950 +398.50 七天 5.7400 5.4850 +25.50 14天 3.7350 3.8350 -10.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1300 2.1400 -1.00 七天 2.8500 2.4500 +40.00 14天 3.5900 3.5900 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.1640 2.1750 -1.10 七天 2.6620 2.6370 +2.50 三个月 3.8401 3.8401 +0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)