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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 11:54 BJT

中国货币市场：资金整体平稳惟跨年需求仍多，节前流动性预期无碍

路透北京1月24日 - 中国银行间市场周二资金面整体无碍，但跨年品种需求依然较大。
交易员称，隔夜品种供给仍然充足，跨年品种融入稍难且多以14天和21天期为主，七天成交
稀少；春节前流动性料仍会保持平稳，但节后仍需关注在到期量偏大的情况下央行的操作态
度。
    
    华东一银行交易员说，“资金总体还不错，这两天有几家大行陆续也有在放，七天这会
出的人很少很少，跨年成交集中在14天和21天，而且很多机构14天按21天加权算。”
    
    她并称，央行虽然祭出临时性流动性便利（TLF），但公开市场随之净回笼，预示着央
行依然以维稳为主，节前流动性平稳无忧，但节后要看央行操作姿态，“（逆回购）到期那
么大，还是有点担心节后。”
    
    华南一基金交易员亦表示，“今天非银供给还不错，隔夜供给还是比较充足，利率也比
较稳，21天的利率是上了，在4%左右。”
    
    她补充称，目前感觉对资金面依旧比较担忧，央行公开市场连续两天净回笼，情况不是
特别妙，部分机构缺口依然较多。    
    
    中国央行公开市场今日进行200亿元人民币逆回购操作，14天和28天期各100亿元。据此
计算，单日净回笼900亿元。 

    中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商
业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相
同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 
    
        
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:44                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.1122     2.1153      -0.31
      七天                     2.5164     2.4536      +6.28
                                                  
      14天                     2.8173     3.1209     -30.36
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    5.9800     1.9950    +398.50
                                                  
      七天                     5.7400     5.4850     +25.50
                                                  
      14天                     3.7350     3.8350     -10.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.1300     2.1400      -1.00
                                                  
      七天                     2.8500     2.4500     +40.00
                                                  
      14天                     3.5900     3.5900      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.1640     2.1750      -1.10
                                                  
       七天                    2.6620     2.6370      +2.50
                                                  
       三个月                  3.8401     3.8401      +0.00
                                                  
  
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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