中国债市动态：MLF传闻推动期现货走暖，节前仍难脱窄幅震荡

路透上海1月24日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率稍降，不过春节长假日益临近成交更趋淡静；而盘中有关今日可能再度进行MLF(中期借贷便利)操作的传闻，带动国债期货走势较现货略强。

不过交易员认为，当前货币政策暂无大幅调整空间，短期动作亦不会为债市提供持续推动力，节前债市仍难摆脱窄幅震荡。

“（跟期货相比）现券动的不算很多，整体下了1-2个（基）点，挺清淡的，”上海一银行交易员称。

她并指出，近期相对而言如五年及七年国债等表现强过10年品种，期限利差呈拉大之势，“之前确实也太平了。”

上海另一券商交易员则谈到，上午有关于MLF操作的传言，对国债期货的拉动更为明显一些，不过当前央行政策基调稳定，短期即使再有MLF操作对市场的持续影响亦有限。

据统计，今年1月MLF到期规模为4,355亿元，到期日分布于1月13日-1月21日，分别为1月13日到期1,015亿元，18日到期1,345亿元，19日820亿元，和21日1,175亿元。

1月至今中国央行仅开展了一次MLF续做，即1月13日对21家金融机构开展MLF操作共3,055亿元，其中六个月期1,230亿元、一年期1,825亿元，利率分别持平于2.85%、3.0%。

中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价 在3.8240%/3.8150%，上日尾盘为3.83%/3.8215%。