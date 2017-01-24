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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 12:32 BJT

日本债市：公债价格追随美债上涨，40年期公债标售受捧

当日涨跌    上日
                                   最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.245%     +0.0   -0.245%
    五年期公债        -0.135%     +0.0   -0.135%
    10年期公债        0.045%     -0.5    0.050%
    20年期公债        0.610%     -1.0    0.620%
    30年期公债        0.780%     -0.5    0.785%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.40    +0.15    150.25
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    

 (编译 李春喜/李婷仪 审校 张荻/李爽/艾茂林)
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