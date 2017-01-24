《汇市简讯》欧元/英镑窄幅波动，等待英国最高法院退欧裁决

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
0418GMT * 欧元/英镑亚洲时段盘中上涨0.1%，呈横向整理走势，市场关注美 元(reut.rs/2jkhSGT) * 欧元区国家今日将集中公布采购经理人指数(PMI)--调查：reut.rs/2jk8T8G * 英国最高法院有关英国退欧的裁决将是重大的风险事件 * 动能研究呈负面格局，若收在20日移动均线切入位0.8615下方，则 后市偏空 * 若收在12月/1月涨势50%回档位0.8579下方，则将确认偏空讯号 * 技术图：reut.rs/2jkm0qh(完) (编译 王琛；审校 李爽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。