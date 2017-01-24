版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 12:38 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑窄幅波动，等待英国最高法院退欧裁决

0418GMT
    
    * 欧元/英镑亚洲时段盘中上涨0.1%，呈横向整理走势，市场关注美
元(reut.rs/2jkhSGT)
    * 欧元区国家今日将集中公布采购经理人指数(PMI)--调查：reut.rs/2jk8T8G
    * 英国最高法院有关英国退欧的裁决将是重大的风险事件
    * 动能研究呈负面格局，若收在20日移动均线切入位0.8615下方，则
后市偏空
    * 若收在12月/1月涨势50%回档位0.8579下方，则将确认偏空讯号
    * 技术图：reut.rs/2jkm0qh(完)
    
  
 (编译 王琛；审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐