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市场报道 | 2017年 1月 25日 星期三 07:50 BJT

****欧洲经济指标预测--1月25日-2月3日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                       公布时段       预估值      前值
      
    1月23日当周
    
    1月25-31日
    0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季)           第四季           --      +0.2%
    
    1月25日(三)
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标                 12月           --     正1.43
    0745 法国企业景气指数                           1月          106        106
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                    1月        111.3      111.0
                    现况指数                                   116.9      116.6
                    预期指数                                   105.8      105.6
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)        11月           --      +0.9%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --      -3.2%
               工业销售(经季节调整，较前月)        11月           --      +0.8%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --      -0.9%
    1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            12月           --   顺差39.7
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值            1月          正2         零
    
    1月26日(四)
    0700 德国GfK消费者信心指数                      2月         10.0        9.9
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                      12月           --  顺差36.36
    0900 意大利经季节调整零售销售(较前月)          11月           --      +1.2%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                   --      -0.2%
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 12月         --     40.659
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)       第四季初值        +0.5%      +0.6%
                              (较上年同期)                     +2.1%      +2.2%    
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值              1月         正22       正35
    
    1月27日(五)
    0700 德国进口物价(较前月)                      12月        +1.3%      +0.7%
                     (较上年同期)                              +2.7%      +0.3%
    0745 法国消费者信心指数                         1月          100         99
    0900 意大利制造业企业信心指数                   1月        103.5      103.5
               消费者信心指数                                  110.6      111.1
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                    12月        +4.9%      +4.8%
               对家庭贷款                                         --      +1.9%
               对非金融行业贷款                                +2.3%      +2.2%
    
    1月30日当周
    
    1月30日(一)
    0800 瑞士KOF领先成长指标                        1月           --      102.2
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)        1月初值           --      +0.7%     
                            (较上年同期)                          --      +1.7% 
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     --      +1.0%
                                 (较上年同期)                     --      +1.7%
    1500 欧元区企业景气指数                         1月           --       0.79
               经济景气指数                                       --      107.8
               工业景气指数                                       --        0.1
               服务业景气指数                                　   --       12.9
               消费者信心指数终值                                 --      负5.1
               消费者通胀预期指数                                 --        8.8
               生产者通胀预期指数                                 --        4.9
    
    1月31日(二)
    0005 英国GfK消费者信心指数                      1月           --        负7
    0700 德国实质零售销售(较前月)                  12月           --      -1.8%
                         (较上年同期)                             --      +3.2%
    0745 法国消费者支出(较前月)                    12月           --      +0.4%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)           12月           --      +0.8%
    0900 德国经季节调整失业人数变化(万人)           1月           --    减少1.7
             未经季节调整失业人数(万人)                           --      256.8
             经季节调整失业率                                     --       6.0%
             经季节调整失业人数(万人)                             --      263.8
    0900 意大利失业率                              12月           --      11.9%
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                    12月           --  增加19.26
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                              --  增加31.57
            抵押贷款批准件数(件)                                  --     67,505
            M4货供额(较前月)                                      --      +0.4%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)         12月           --      -0.1%
                                  (较上年同期)                    --      -0.3%
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 1月初值       --      +1.1%
               核心HICP(较上年同期)                               --      +0.9%
    1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)     第四季首次估值    +0.4%      +0.3%
                                (较上年同期)                   +1.7%      +1.7%
    1000 欧元区失业率                              12月           --       9.8%
    
    2月1日(三)
    0700 英国Nationwide房屋价格(较前月)             1月        +0.3%      +0.8%
                               (较上年同期)                    +4.2%      +4.5%
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)              1月           --       56.0
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                1月           --       53.2
    0850 法国Markit制造业PMI                      1月终值         --       53.4
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                  1月终值         --       56.5
    0900 欧元区Markit制造业PMI                    1月终值         --       55.1
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                   1月           --       56.1
    
    2月1-15日
    0930 英国抵押贷款利率                           1月           --       4.3%
    
    2月2日(四)
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                  12月           --      +0.9%
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                   1月           --       54.2
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)         12月           --      +0.3%
                                  (较上年同期)                    --      +0.1%
    1200 英国央行利率决定                         　1月        0.25%      0.25%    
                量化宽松规模(亿英镑)                           4,350      4,350
                货币政策委员会(MPC)投票结果                      --       0-9-0
                                                                (升息-不变-降息) 
    
    2月3日(五)
    0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI                1月           --       52.3
    0850 法国Markit服务业PMI                      1月终值         --       53.9
                   综合PMI                                        --       53.8
    0855 德国Markit服务业PMI                      1月终值         --       53.2
                   综合PMI                                        --       54.7
    0900 欧元区Markit服务业PMI                    1月终值         --       53.6
                     综合PMI                                      --       54.3
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                   1月           --       56.2
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        1月初值         --      +0.4%
                              (较上年同期)                        --      +0.5%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                   --      +0.4%
                                   (较上年同期)                   --      +0.5%
    1000 欧元区零售销售(较前月)                    12月           --      -0.4%
                       (较上年同期)                               --      +2.3% (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 杜明霞；审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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