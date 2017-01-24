欧洲经济指标预测--1月25日-2月3日****

投行观点：Servicenow目标价从114美元上调至124--摩根士丹利
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月25-31日 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.2% 1月25日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 12月 -- 正1.43 0745 法国企业景气指数 1月 106 106 0900 德国Ifo企业景气判断指数 1月 111.3 111.0 现况指数 116.9 116.6 预期指数 105.8 105.6 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.9% (未经季节调整，较上年同期) -- -3.2% 工业销售(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.8% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.9% 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差39.7 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 正2 零 1月26日(四) 0700 德国GfK消费者信心指数 2月 10.0 9.9 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差36.36 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- +1.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.2% 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 12月 -- 40.659 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.1% +2.2% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 正22 正35 1月27日(五) 0700 德国进口物价(较前月) 12月 +1.3% +0.7% (较上年同期) +2.7% +0.3% 0745 法国消费者信心指数 1月 100 99 0900 意大利制造业企业信心指数 1月 103.5 103.5 消费者信心指数 110.6 111.1 0900 欧元区M3货供额(年增率) 12月 +4.9% +4.8% 对家庭贷款 -- +1.9% 对非金融行业贷款 +2.3% +2.2% 1月30日当周 1月30日(一) 0800 瑞士KOF领先成长指标 1月 -- 102.2 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.7% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +1.0% (较上年同期) -- +1.7% 1500 欧元区企业景气指数 1月 -- 0.79 经济景气指数 -- 107.8 工业景气指数 -- 0.1 服务业景气指数 -- 12.9 消费者信心指数终值 -- 负5.1 消费者通胀预期指数 -- 8.8 生产者通胀预期指数 -- 4.9 1月31日(二) 0005 英国GfK消费者信心指数 1月 -- 负7 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 -- -1.8% (较上年同期) -- +3.2% 0745 法国消费者支出(较前月) 12月 -- +0.4% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- +0.8% 0900 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 -- 减少1.7 未经季节调整失业人数(万人) -- 256.8 经季节调整失业率 -- 6.0% 经季节调整失业人数(万人) -- 263.8 0900 意大利失业率 12月 -- 11.9% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 -- 增加19.26 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加31.57 抵押贷款批准件数(件) -- 67,505 M4货供额(较前月) -- +0.4% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.3% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 1月初值 -- +1.1% 核心HICP(较上年同期) -- +0.9% 1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季首次估值 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.7% +1.7% 1000 欧元区失业率 12月 -- 9.8% 2月1日(三) 0700 英国Nationwide房屋价格(较前月) 1月 +0.3% +0.8% (较上年同期) +4.2% +4.5% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 56.0 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 -- 53.2 0850 法国Markit制造业PMI 1月终值 -- 53.4 0855 德国Markit/BME制造业PMI 1月终值 -- 56.5 0900 欧元区Markit制造业PMI 1月终值 -- 55.1 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 -- 56.1 2月1-15日 0930 英国抵押贷款利率 1月 -- 4.3% 2月2日(四) 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -- +0.9% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 -- 54.2 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.1% 1200 英国央行利率决定 1月 0.25% 0.25% 量化宽松规模(亿英镑) 4,350 4,350 货币政策委员会(MPC)投票结果 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 2月3日(五) 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 1月 -- 52.3 0850 法国Markit服务业PMI 1月终值 -- 53.9 综合PMI -- 53.8 0855 德国Markit服务业PMI 1月终值 -- 53.2 综合PMI -- 54.7 0900 欧元区Markit服务业PMI 1月终值 -- 53.6 综合PMI -- 54.3 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 -- 56.2 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +0.5% 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -- -0.4% (较上年同期) -- +2.3% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 王兴亚)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。