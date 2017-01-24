《全球汇市》美元在七周低点附近步履维艰，受压于特朗普保护主义立场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0754 1.0761 -0.07 +2.29 1.0513 美元/日圆 112.93 112.68 +0.22 -3.37 116.87 欧元/日圆 121.43 121.28 +0.12 -1.39 123.14 美元/瑞郎 0.9970 0.9963 +0.07 -2.04 1.0178 英镑/美元 1.2506 1.2531 -0.20 +1.38 1.2336 美元/加元 1.3229 1.3237 -0.06 -1.50 1.3430 美元/离岸人民币 6.8158 6.8095 +0.09 -2.25 6.9726 澳元/美元 0.7576 0.7579 -0.04 +5.00 0.7215 新西兰元/美元 0.7233 0.7231 +0.03 +4.21 0.6941 澳元/日圆 85.570 85.410 +0.19 +1.48 84.320 新西兰元/日圆 81.680 81.470 +0.26 +0.63 81.170 英镑/日圆 141.26 141.26 +0.00 -1.92 144.02 澳元/新西兰元 1.0471 1.0475 -0.04 +0.85 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/李婷仪/徐文焰/王兴亚/侯雪苹；审校 杜明霞/高琦/龚芳/郑茵/张若琪)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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