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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 13:04 BJT

《全球汇市》美元在七周低点附近步履维艰，受压于特朗普保护主义立场

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0754  1.0761  -0.07  +2.29  1.0513
    美元/日圆            112.93  112.68  +0.22  -3.37  116.87
    欧元/日圆         121.43  121.28  +0.12  -1.39  123.14
    美元/瑞郎            0.9970  0.9963  +0.07  -2.04  1.0178
    英镑/美元            1.2506  1.2531  -0.20  +1.38  1.2336
    美元/加元            1.3229  1.3237  -0.06  -1.50  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8158  6.8095  +0.09  -2.25  6.9726
    澳元/美元            0.7576  0.7579  -0.04  +5.00  0.7215
    新西兰元/美元        0.7233  0.7231  +0.03  +4.21  0.6941
    澳元/日圆         85.570  85.410  +0.19  +1.48  84.320
    新西兰元/日圆     81.680  81.470  +0.26  +0.63  81.170
    英镑/日圆         141.26  141.26  +0.00  -1.92  144.02
    澳元/新西兰元     1.0471  1.0475  -0.04  +0.85  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 艾茂林/李婷仪/徐文焰/王兴亚/侯雪苹；审校 杜明霞/高琦/龚芳/郑茵/张若琪)
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