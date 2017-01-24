台湾股市：猴年封关日收小涨续创逾一年半新高，新春料开红盘续攻

路透台北1月24日 - 台湾股市周二在猴年封关日收小涨，连三日收升并续创逾一年半新高。分析师表示， 今天台股延续上日走涨行情，从早盘台币兑美元 进一步强攻观察，显示外资看好台股后市，农历年后 新春开红指数有望续攻。 台湾加权股价指数 收涨0.25%，至9,447.95点，此前收盘新高为2015年6月26日的9,462.57点；今 日成交初值 为849.25亿台币，上交易日修正后为748.43亿。 〞内、外资双箭出鞘，台股不涨停，但每天涨不停，这波行情应该会从尾牙一路吃到春酒，外资大红包就 是来台湾拿啦。〞第一金证券投顾董事长陈奕光说。 他表示，从昨天外资在台股买超扩大到百亿台币，并在期货市场持续布多单观察，显示外资持续看好台股 ，农历春节长假后台股开红盘指数有望再攻高，今天抱股过年风险应不大；而观察指标股仍在三光--大立光<3 008.TW>、玉晶光 及亚光 等三档高、中、低价股的表现。 凯基投顾一位不愿具名分析师称，这波台股表现优于其他亚股，主要是外资大举涌入，而基本面又有苹果 I7 拉货需求，因今年备货时间从往年的五月提早到三月，加上备货量创新高，吸引资金进驻苹概股，带动其 股价走涨；而近来股价活蹦乱跳的中小型股，分别有轧空、董监改选及合并题材，让台股高、中及低价股雨露 均沾。 分析师指出，台股今日封关，2月2日开红盘，料指数有望再创高并上看9,500点。 今日大立光收涨2.18%报4,450台币、玉晶光收升9.82%报179台币；另亚光则收跌3.03%报39.95台币。 本地时间14:07，亚洲主要股市涨跌互见；MSCI亚太明晟指数 涨0.37%。(完)